موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في البريميرليج

يحل فريق تشيلسي ضيفا ثقيلا على نظيره ليفربول، يوم الخميس الموافق 4 مارس الجاري، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر والربع مساءً بتوقيت الإمارات.





وكان تشيلسي قد سقد في فخ التعادل السلبي أمام مانشستر يونايتد، في الجولة الماضية من البريميرليج، فيما حقق ليفربول فوزا ثمينا على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدفين دون رد.





ويحتل تشيلسي المركز الخامس من جدول ترتيب البطولة برصيد 44 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز السادس.



