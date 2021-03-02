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مدرب وادي دجلة: باتشيكو ساعدنا في حصد النقطة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:11 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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علق محمد عبدالواحد المدرب العام في نادي وادي دجلة، على تعادل فريقه أمام نادي الزمالك سلبياً دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأكد عبدالواحد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حصد نقطة من الزمالك معنوي في المقام الأول، لكننا نطمح للمزيد، وكنا نتمنى الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث".

وتابع، "باتشيكو ساعدنا في الحصول على نقطة من الزمالك بسبب غياب زيزو وتغيير مركز بن شرقي".

واستكمل، "حصدنا 3 نقاط من الأهلي والزمالك وبيراميدز وخسرنا نقاط سهلة تسببت في وضعنا الحالي بالدوري".

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