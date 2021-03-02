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شريف منير يحتفل بعيد ميلاد أحمد السقا بصورة سيلفي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:54 ص
بوابة الفجر
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احتفل الفنان شريف منير، بعيد ميلاد النجم أحمد السقا، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام".

و نشر منير صورة تجمعه بالسقا وكتب قائلاً: "كل سنة وانت طيب يا سقا .. كل سنة وانت صاحبي".

يذكر أن السقا ينتظر عرض أحدث أفلامه "العنكبوت" الذي تشاركه بطولته النجمة منى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من: الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

 

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عيد ميلاد شريف منير السقا

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