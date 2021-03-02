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بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:02 ص
أحمد قطان
أحمد قطان
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فجر السفير السعودي السابق في القاهرة، أحمد قطان، مفاجأة حول انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، موضحا أن الفريق أحمد شفيق هو الذي فاز في هذه الانتخابات.

وقال "قطان"، في لقاء مع برنامج "في الصورة"، المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أنه أبلغ الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي -آنذاك- بهذا الأمر، ولكنه حمد الله أنه تم إعلان محمد مرسي رئيسا، لكي ينفضح الإخوان، وأيضا لكي لا تحترق مصر.

وتابع السفير السعودي السابق في القاهرة، أنه قال لهيلاري كلينتون، أنه مستحيل أن يبقى الإخوان في الحكم، وتم فضحهم وتعريتهم، مشددًا على أن السفيرة الأمريكية كان لها دور كبير في الضغط على السلطات المصرية لإعلان فوز مرسي.

وشدد على أنه أُبلغ رسميًا بفوز شفيق في الانتخابات.

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مرسي شفيق بوابة الفجر الفجر أحمد قطان

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