بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

فجر السفير السعودي السابق في القاهرة، أحمد قطان، مفاجأة حول انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، موضحا أن الفريق أحمد شفيق هو الذي فاز في هذه الانتخابات.





#فيديو

معالي أ. #أحمد_قطان يفجر قنبلة تاريخية:#أحمد_شفيق هو الفائز الحقيقي في أول انتخابات مصرية بعد الثورة، وضغوط السفيرة الأمريكية أدت إلى تغيير النتيجة وإعلان #محمد_مرسي رئيسا!#أحمد_قطان_في_الصورة pic.twitter.com/ZslMBegbnK — في الصورة (@almodifershow) March 1, 2021

وقال "قطان"، في لقاء مع برنامج "في الصورة"، المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أنه أبلغ الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي -آنذاك- بهذا الأمر، ولكنه حمد الله أنه تم إعلان محمد مرسي رئيسا، لكي ينفضح الإخوان، وأيضا لكي لا تحترق مصر.





وتابع السفير السعودي السابق في القاهرة، أنه قال لهيلاري كلينتون، أنه مستحيل أن يبقى الإخوان في الحكم، وتم فضحهم وتعريتهم، مشددًا على أن السفيرة الأمريكية كان لها دور كبير في الضغط على السلطات المصرية لإعلان فوز مرسي.



