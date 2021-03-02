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عبد الله مشرف: "اسمي كان بيتكتب قبل فاروق الفيشاوي في المسرحيات"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:20 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان عبد الله مشرف، إنه قدم مشهدًا من مسرحية "هاملت" أمام  العملاقة سعد أردش وحمدى غيث وكمال ياسين ونجح في الاختبار والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وقدم فيه

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صحابة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc: اسمى بيتكتب قبل فاروق الفيشاوى في المسرحيات على مسرح الطليعة.

وأشار إلى أن أول أفلامه السينمائية كان فيلم الكيف وبعد ذلك توالت الأفلام التي شارك فيها.

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