Advertisements

شبورة على الطرق المؤدية للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 13 العظمى 20
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 08 والعظمى 18
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 08 والعظمى 21
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 13 العظمى 20
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في رفح الصغرى 09 والعظمى 19
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في نخل الصغرى 06 العظمى 19
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في طابا الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 03 والعظمى 17
درجات الحرارة في الطور الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 21
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 08 والعظمى 21
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 10 والعظمى 24
درجات الحرارة في قنا الصغرى 10 والعظمى 25
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 10 والعظمى 26
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 11 والعظمى 26
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 26
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 25
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 16 والعظمى 26
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 26

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الشبوره المائيه الأرصاد اليوم الأرصاد

أخبار تهمك

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يرد على رحيل نجم مانشستر سيتي إلى برشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ ساعة و نصف

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

شبورة صباحا وشديد البرودة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

دافئ نهارًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الأرصاد تحذر من الشبورة على الطرق الزراعية.. وتعلن تفاصيل طقس اليوم

تحسن في الطقس.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

عاجل.. الأرصاد تزف أنباء سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم الخميس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

06:02 ص

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات