بشرى سارة للهلال قبل مواجهة الرائد

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بشرى سارة خلال الساعات الماضية وذلك بعد أن شارك الثنائي هتان باهبري ومحمد كنو في التدريبات الجماعية التي خاضها الفريق يوم أمس الأثنين.









وإستأنف الزعيم تدريباته تحت إشراف مديره الفني روجيرو ميكالي بعد الفوز الذي حققه أول أمس على الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي.









ويواصل الفريق الذي يحتل المركز الثاني على لائحة الترتيب تدريباته إستعداداً لمواجهة فريق نادي الرائد يوم الجمعة القادمة في العاصمة السعودية الرياض.



