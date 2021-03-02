Advertisements

بشرى سارة للهلال قبل مواجهة الرائد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بشرى سارة خلال الساعات الماضية وذلك بعد أن شارك الثنائي هتان باهبري ومحمد كنو في التدريبات الجماعية التي خاضها الفريق يوم أمس الأثنين.


وإستأنف الزعيم تدريباته تحت إشراف مديره الفني روجيرو ميكالي بعد الفوز الذي حققه أول أمس على الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي.


ويواصل الفريق الذي يحتل المركز الثاني على لائحة الترتيب تدريباته إستعداداً لمواجهة فريق نادي الرائد يوم الجمعة القادمة في العاصمة السعودية الرياض.

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 12 ساعة

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 12 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ 33 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

06:02 ص

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات