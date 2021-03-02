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شوقي غريب يفجر غضب ليفربول بسبب صلاح
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:30 ص
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإنجليزية لندن عن رده فعل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي تجاه التصريحات التي أدلى بها شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري بشأن إستدعاء نجم الريدز للمشاركة في الأولمبياد.
وفي تصريحات تلفزيونية أكد غريب أن الثنائي محمد صلاح ومحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ضمن القائمة الأولية التي تستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.
وقالت صحيفة ليفربول إيكو أن حالة من الغضب تسيطر على مسؤولي الريدز حالياً بشأن هذه التصريحات على الرغم من أن الاتحاد المصري لم يخاطب بطل البريميرليج بشكل رسمي حتى الآن.
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