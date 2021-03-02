Advertisements

إيلسا باتكي تتحدث عن دورها كزوجه في حياة "كريس هيمسروث"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:04 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
إيلسا باتكي تتحدث عن دورها كزوجه في حياة كريس هيمسروث

خلال السنوات العشر الماضية، أعترفت النجمة ايلسا باتكي عن أنها كافحت في تجاوز مشاهدة الحياة المهنية لكريس هيمسورث في أزدهار في ظل تركها للعمل بالسينما لرعاية أبنائهم.

وذلك في حوار جديد لإيلسا نقلته صحيفة ديلي ميل، قالت خلاله أنها غير نادمة على دعمها لزوجها وأسرتها خارج حياة الشهرة غير أنها حتى الآن تتمنى عودتها للعمل من جديد في السينما.

وخلال السنوات العشر الماضية ازدهرت الحياة المهنية للنجم كريس هيمسورث بعد تقديمه لشخصية ثور في عدد من الأعمال المتميزة ضمن عالم مارفل السينمائي.

أخبار تهمك

بواسطة شيكابالا.. نجم الزمالك يتوسل للعودة إلى الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يسعي بقوة لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يفضح قناة الزمالك ويكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يوم

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأزمات تضرب الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب بدوري الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:39 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

08:58 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

08:11 م

بالفيديو.. السفير السعودي السابق يفجر مفاجأة بشأن الانتخابات بين مرسي وشفيق

06:02 ص

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

12:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات