إيلسا باتكي تتحدث عن دورها كزوجه في حياة "كريس هيمسروث"



وذلك في حوار جديد لإيلسا نقلته صحيفة ديلي ميل، قالت خلاله أنها غير نادمة على دعمها لزوجها وأسرتها خارج حياة الشهرة غير أنها حتى الآن تتمنى عودتها للعمل من جديد في السينما.



وخلال السنوات العشر الماضية ازدهرت الحياة المهنية للنجم كريس هيمسورث بعد تقديمه لشخصية ثور في عدد من الأعمال المتميزة ضمن عالم مارفل السينمائي.



خلال السنوات العشر الماضية، أعترفت النجمة ايلسا باتكي عن أنها كافحت في تجاوز مشاهدة الحياة المهنية لكريس هيمسورث في أزدهار في ظل تركها للعمل بالسينما لرعاية أبنائهم.