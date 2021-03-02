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نجم الزمالك السابق يطالب إدارة الفريق بتنفيذ هذا الإجراء على اللاعبين بعد التعادل مع دجلة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:03 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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انتهت مباراة الزمالك ووادي دجلة ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف فى لقاء أقيم على ملعب السلام.

وتألق محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة وقام بالتصدي لضربة جزاء فى الدقائق الأخيرة من عبدالله جمعة ليتعادل الفريق أمام دجلة.

وأكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق أن الفريق يفتقد الحلول على مرمى المنافسين ، بالإضافة إلى سوء الحظ في الفترة الأخيرة .
وأضاف نصار في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

 الزمالك لم يستفيد من الكرات الثابتة ، كما أتعجب من إشراك إمام عاشور في الجبهة اليمني ، فهو لاعب يجيد التسديد ولابد من أشراكه في الوسط حتى يستطيع التسديد من خارج منطقة الجزاء .
واختتم نصار : أطالب بإيقاف مستحقات لاعبي الزمالك ، ويجب محاسبة البرتغالي باتشيكو على نزيف النقاط.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت القادم.

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