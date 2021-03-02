شاروخان يدعم عاليا بهات في أول تجربة انتاجية لها



ووفق موقع أنديا توداي، فإن النجم شاروخان سيدعمها في المساهمة بإنتاج عدد من الأعمال السينمائية التي ستتولى شركتها طرحها للنور مستقبلاً.

ويعتبر النجم شاروخان من نجوم بوليوود أصحاب شركات الإنتاج السينمائية المرموقة.

ووفق موقع أنديا توداي، فإن النجم شاروخان سيدعمها في المساهمة بإنتاج عدد من الأعمال السينمائية التي ستتولى شركتها طرحها للنور مستقبلاً.

أعلنت النجمة الهندية الشابة عاليا بهات عن تأسيسها لشركة إنتاج سينمائي خاصة بها، تركز في عملها على انتاج الأعمال السينمائية المستوحاة من قصص واقعية.