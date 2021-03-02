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الصين تدرس سبل إدارة المخاطر المالية الناشئة عن تدفقات رأس المال

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:14 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أعربت أكبر هيئة تنظيمية للبنوك والتأمين في الصين عن حذرها من مخاطر انفجار في الأسواق الخارجية، وقالت إن بكين تدرس إجراءات فعالة لإدارة تدفقات رأس المال لمنع الاضطرابات في السوق المحلية.

قال قوه شو تشينغ، رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن الأسواق العالمية بدأت ترى آثارًا جانبية لخطوات السياسة المالية والنقدية استجابةً لوباء COVID-19.وأضاف قوه: "يتم تداول الأسواق المالية على مستويات عالية في أوروبا والولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى، وهو ما يتعارض مع الاقتصاد الحقيقي".

وقال قوه إنه مع تحول الاقتصاد إلى عولمة عالية، سيزداد تدفق رأس المال الأجنبي إلى الصين بشكل كبير بسبب الانتعاش الاقتصادي وأسعار الأصول الجذابة، مضيفًا أن بكين تدرس خططًا لإدارة التدفقات الداخلة لمنع الاضطرابات في السوق المحلية. واضاف إن الاسعار الكبيرة نسبيا هي القضية الأساسية التي تواجه قطاع العقارات في الصين.

وقال إنه في حالة تراجع سوق الإسكان، فإن قيمة العقارات التي يملكها الناس ستتكبد خسائر فادحة، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من الرهون العقارية غير المدفوعة والفوضى الاقتصادية. وتابع"إنه لأمر خطير للغاية أن يشتري الكثير من الناس منازل ليس للعيش فيها، ولكن للاستثمار أو المضاربة".

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العقارات الصين الاستثمار

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