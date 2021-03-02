شرطة ميانمار تستخدم القنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين

قال شهود عيان، إن شرطة ميانمار أطلقت قنابل صوتية لتفريق محتجين في مدينة يانغون، اليوم الثلاثاء، فيما كان من المقرر أن يجري وزراء خارجية دول مجاورة محادثات مع الجيش في محاولة لقمع أعمال العنف الدامية.









وتأتي المحادثات بعد يومين من أكثر أيام الاضطرابات دموية منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو كي المنتخبة قبل شهر، مما أثار الغضب واحتجاجات حاشدة في الشوارع في جميع أنحاء ميانمار. وتجمع المتظاهرون، الذين يرتدي كثير منهم قبعات صلبة ويمسكون بدروع مؤقتة، خلف حواجز في أجزاء مختلفة من يانغون لترديد شعارات مناهضة للحكم العسكري.





وذكرت وسائل الإعلام أنه تجمعت حشودًا أيضًا في أجزاء أخرى من البلاد. قال الشهود إن الحشد هتف في أحد مظاهرات يانغون قبل أن تدخل الشرطة لتفريقه بقنابل الصوت إذا تعرضنا للقصف. وقال احدهم "إذا تم اضطهادنا، سيكون هناك انفجار". ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات. وقتل ما لا يقل عن 21 متظاهرا منذ بدء الاضطرابات. وقال الجيش إن شرطيا قد قتل.





وأوقف الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير خطوات ميانمار المبدئية نحو الديمقراطية بعد نحو 50 عاما من الحكم العسكري وأثار إدانة وعقوبات من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى وقلق متزايد بين جيرانها. وقال وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان إن نظرائه في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) سيكونون صريحين عندما يلتقون عبر مكالمة فيديو اليوم الثلاثاء وسيخبرون ممثل جيش ميانمار أنهم أصيبوا بالفزع من العنف.





وقال بالاكريشنان في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين إن الآسيان ستشجع الحوار بين سو كي والمجلس العسكري. واضاف "إنهم بحاجة إلى التحدث، ونحن بحاجة للمساعدة في جمعهم معًا". وتضم الاسيان كل من ميانمار وسنغافورة والفلبين واندونيسيا وتايلاند ولاوس وكمبوديا وماليزيا وبروناي وفيتنام.



