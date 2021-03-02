عالم أوبئة ينصح الصين والولايات المتحدة برفع حظر السفر إذا حققتا مناعة القطيع

قال عالم أوبئة صيني إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة إزالة جميع الحواجز أمام السفر بين البلدين إذا حققت الولايات المتحدة مناعة قطيع لـ COVID-19 مع تطعيم 90 ٪ من سكانها، على الأرجح بحلول أغسطس.





الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الحالات، مع ما يقرب من 30 مليون إصابة حتى الآن، على الرغم من انخفاض الحالات الجديدة. اعتبارًا من يوم الأحد، تلقى 15٪ من سكان الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.





قال وو تسونيو، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، يوم الاثنين، انه "بحلول (أغسطس)، يمكن أن تصل إلى 90٪ من مناعة القطيع، لذلك إذا كان الأمر كذلك، إذا تمكنا من إزالة جميع الحواجز السياسية، استنادًا إلى العلم فقط، فمن المحتمل أن يكون البلدان أول بلدين يزيلان جميع الحواجز"





الصين لديها COVID-19 تحت السيطرة إلى حد كبير، مع مجموعات صغيرة نسبيًا من الإصابات المحلية الجديدة في الأشهر الأخيرة. لم يتم الإبلاغ عن حالات مجتمعية جديدة في الصين القارية منذ أواخر يناير. قال وو في منتدى على الإنترنت نظمته جامعة تسينغهوا ومعهد بروكينغز، وهو مؤسسة فكرية أمريكية: "الصين هي أكثر الدول أمانًا في العالم من حيث COVID-19".



