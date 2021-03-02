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الولايات المتحدة تقلل من إمكانية مشاركة لقاحات كورونا مع المكسيك

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:46 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قللت إدارة بايدن يوم الاثنين من احتمال مشاركة لقاحات فيروس كورونا مع المكسيك، قائلة إنها تركز أولا على حماية سكانها من جائحة أودت بحياة أكثر من 500 ألف أمريكي.

جاءت تصريحات السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي قبل مؤتمر بالفيديو بين الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث كان من المتوقع أن يطلب الزعيم المكسيكي من الولايات المتحدة النظر في مشاركة بعض إمدادات لقاح COVID-19..

ينصب تركيز الإدارة على ضمان تلقيح كل أمريكي. وقالت بساكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بمجرد أن نحقق هذا الهدف، يسعدنا مناقشة المزيد من الخطوات. وقال بايدن للصحفيين إن الزعيمين سيناقشان القضية في بداية الاجتماع. لكن البيان الرسمي الذي صدر بعد انتهاء الاجتماع لم يشر إلى توزيع اللقاح.

توقع بايدن أن يكون لدى الولايات المتحدة إمدادات كافية بحلول أواخر يوليو لتلقيح جميع الأمريكيين. أعطت السلطات الأمريكية 76.9 مليون جرعة حتى الآن، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي كافية لـ 23٪ من السكان للحصول على الجرعتين الموصى بهما للحماية الكاملة بموجب اللقاحات التي تم نشرها حتى الآن.

لقحت المكسيك ما يقرب من 2.5 مليون جرعة حتى الآن، وهي كافية لنحو 1٪ من السكان، وفقًا للبيانات التي جمعتها رويترز هنا. شعر المسؤولون بالإحباط بسبب الاختناقات في الإمداد وأثاروا مخاوف من أن الدول الغنية تخزن اللقاحات. وقال لوبريز أوبرادور في مؤتمر صحفي قبل الاجتماع إنه سيطلب من بايدن مشاركة اللقاحات التي يمتلكها. ستدفع المكسيك لواشنطن بمجرد تسليم شركات الأدوية طلباتها، وفقًا لتقارير رويترز.

وفي بيان مشترك صدر بعد الاجتماع، قال البلدان إنهما سيعمقان تعاونهما بشأن الاستجابة لكوفيد -19. وقالوا أيضًا إنهم سيعملون معًا على سياسات الهجرة "التي تعترف بكرامة المهاجرين وضرورة الهجرة المنظمة والآمنة والنظامية". يضغط لوبيز أوبرادور من أجل المزيد من تصاريح العمل الأمريكية للمكسيكيين وأمريكا الوسطى، بما في ذلك المهنيين.

كما قال البلدان إنهما سيحاولان التعاون في جهود إبطاء تغير المناخ وسيستأنفان المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى بشأن التجارة وحقوق العمال.

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