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إطلاق سراح مئات التلميذات المخطوفات في نيجيريا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:03 ص
قوات الأمن
قوات الأمن
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وكالة فرانس برس، بأنه تم إطلاق سراح مئات التلميذات المخطوفات في نيجيريا.

 

وبحسب وسائل إعلام محلية، وقع الهجوم على مدرسة ثانوية حكومية للبنين في مدينة كانكارا بولاية كاتسينا.

 

ووفقًا للبيانات المتاحة قال حاكم كاتسينا، أمينو بيلو ماساري: "لا نزال نبحث عن 333 طالباً في الغابة أو من خلال آبائهم لتحديد العدد الحقيقي للمخطوفين".

 

وأوضحت السلطات النيجيرية، أنه لا يزال مصير الأطفال مجهولاً، وتخشى السلطات تعرض بعضهم للاختطاف، لكن قد يكون آخرون لجأوا إلى الاختباء في الغابات أو في منازلهم أو عادوا إلى البلدات المجاورة بعد الفرار من الهجوم.

 

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