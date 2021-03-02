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تداول امتحان الاحياء عبر منصات السوشيال ميديا بعد بدء اللجنة بعشر دقائق

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:17 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
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تداولت صفحات الغش علي السوشيال ميديا اجابات امتحان الاحياء للصف الثاني الثانوي والمنعقد الان داخل اللجان، وبدء الطلاب في الحل الجماعي داخل جروبات التليجرام.


وكان قد بدء منذ قليل امتحاني الاحياء والفلسفة لطلاب الصف الثاني الثانوي حيث يبدأ الامتحان في الساعة التاسعة صباحًا، وتوافد الطلاب علي اللجان استعدادًا لخوض الامتحانات.

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن غرفة العمليات المركزية قد بدأت عملها لمتابعة امتحانات الصف الثاني الثانوي.


وأضافت المصادر أن وزارة التربية والتعليم طلبت من المديريات التعليمية عمل تقارير يومية حول سير العملية الامتحانية وتسليمها الي وزارة التربية والتعليم والعمل علي حل أي مشكلة حال حدوثها.

وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.

بالاضافة الي أن تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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