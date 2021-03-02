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مدرب دجلة يطالب بانضمام عبد المنصف لمنتخب مصر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:17 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أشاد محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه محمد عبد المنصف حارس الفريق امام الزمالك.

وقال عبد الواحد لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "عبد المنصف هو نجم المباراة اليوم، تألق وكأنه في ال25 من عمره،  يستحق الانضمام لمنتخب مصر".

وأردف: له دور كبير ودائما متواجد بالمباريات الكبيرة مثل الأهلي والزمالك ويحفز اللاعبين بشكل دائم ومتفاهم معهم بشكل كبير.

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