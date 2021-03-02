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تعرف على أسعار الذهب في السعودية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:24 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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شهدت السعودية، اليوم الثلاثاء، انخفاضَا في أسعار الذهب، خلال التعاملات المبكرة بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الثمين عالميًا.

 

وكان سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 206.53 ريالات (55.07 دولارًا)، مقابل نحو 209.43 ريالات (55.84 دولارًا)، خلال تعاملات أمس الاثنين.

 

وبحسب صحيفة عاجل، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 - الأكثر تداولًا في المملكة والمنطقة - إلى نحو مقابل 180.71 ريالًا (48.19 دولارًا)، مقابل نحو 183.26 ريالًا (48.86 دولارًا) أمس.

 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 154.90 ريالًا (41.31 دولارًا)، مقابل نحو 157.80 ريالًا (41.88 دولارًا) أمس، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.48 ريالًا (32.13 دولارًا)، مقابل نحو 122.71 ريالًا (32.57 دولارًا) أمس.

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