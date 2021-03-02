صدمة في ميلان قبل مواجهة مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ميلان الإيطالي تلقى صدنة قوية بشأن نجم الفريق السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي من المتوقع غيابه عن المشاركة في مباريات فريقه المقبلة.









وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن إبراهيموفيتش سيغيب عن مباريات ميلان في بطولة الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد بسبب إصابة في الفخذ.









وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النجم السويدي كان يطمح في اللعب أمام فريقه القديم لكنه لن يكون جاهزًا في أي من مباراتي دور الستة عشر من اليوروباليج.









وأكدت الصحيفة البريطانية أن إبراهيموفيتش سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ وأن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان سيضطر إلى الاستغناء عن نجمه خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.









وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إبراهيموفيتش ترك الملعب بسبب الإصابة أثناء مباراة فريقه الأخيرة أمام روما في الدوري الإيطالي.









وألمحت الصحيفة البريطانية أن مباراة الذهاب ستقام يوم الخميس 11 مارس الحالي في حين ستقام مباراة العودة بعد أسبوع على ملعب سان سيرو يوم 18 مارس الحالي وذلك ضمن مواجهات دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.



