بعد تعذر طرحه في السينمات.. عرض فيلم "أعز الولد" على منصات إلكترونية

استقرت الجهة المنتجة لفيلم "أعز الولد" على عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال شهر مارس الجاري، وذلك بعدما تعذر طرحه فى دور العرض السينمائية خلال العامين الماضيين، ولاسيما بعد انتهاء تصويره عام 2019.





فيلم "أعز الولد" من إخراج سارة نوح، بطولة ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم كضيوف شرف منهم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، منى زكي، أمينة خليل، محمد شاهين، أروى جودة.



فيلم "أعز الولد"تدور أحداثه حول عصابة مجهولة الهوية يقودها الفنان سامي مغاوري، وقامت تلك العصابة بخطف أحفاد البطلات الثلاث، ووضعوهم داخل أحد المصانع بغرض طلب فدية من الجدات اللاتي تواجهن العديد من المشكلات مع أحفادهن، الذين يتعلقون بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرفت أمين السينمائية هو "ممنوع الاقتراب أو التصوير" الذى عرض عام 2017، وهو بطولة يسرا اللوزي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نور قدري، طارق الإبياري، إيمان السيد، ياسر الطوبجي، زكي فطين عبد الوهاب، مروة الأزلي، أيمن منصور، رشا الخطيب، رانيا يوسف، وإخراج روماني سعد.