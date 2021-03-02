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موعد مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد المنتخب الوطني الأول تحت قيادة حسام البدري لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.


وعلم الفجر الرياضي أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول قرر اختيار قوام الفراعنة 50 لاعب بعد متابعة كافة مباريات الدوري المصري والمحترفين تمهيدًا لاختيار 26 لاعب للانضمام لمواجهة كينيا وجزر القمر.


وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.


ويذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم سيكون رئيس البعثة الخاصة بالمنتخب الوطني المسافرة إلى كينيا.

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