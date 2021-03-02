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فيدرر يغيب عن بطولة ميامي المفتوحة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:34 ص
بوابة الفجر
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ذكرت صحيفة ميامي هيرالد، أن روجر فيدرر لن يشارك في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، مع استمرار استعادة اللاعب السويسري لجاهزيته بعد جراحتين في الركبة، خلال آخر 12 شهراً.


لن يدافع فيدرر عن لقب ميامي المفتوحة، وهي بطولة من فئة الأساتذة تقام في الفترة من 22 مارس إلى 2 أبريل رغم أن من المتوقع مشاركة نوفاك ديوكوفيتش، ونعومي أوساكا، بجانب سيرينا وليامز، ورفائيل نادال.


ونقلت ميامي هيرالد عن وكيل أعمال فيدرر، توني جادسيك، قوله: "اللاعب السويسري الحاصل على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، سيعود إلى الملاعب في بطولة قطر المفتوحة في الدوحة الأسبوع المقبل، وربما يشارك بعد ذلك في بطولة دبي.


لكن بعد هاتين البطولتين، سيحصل فيدرر (39 عاماً) على استراحة، من أجل التركيز على التدريب.


كان آخر ظهور لفيدرر في بطولة أستراليا المفتوحة 2020، عندما خسر أمام ديوكوفيتش في الدور نصف النهائي.

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