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وفاق سطيف الجزائري سيواجه أورلاندو بايرتس في غانا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
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سيواجه نادي وفاق سطيف الجزائري نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الجولة الافتتاحية في إطار منافسات المجموعة الأولى يوم 10 مارس الجاري في دولة غانا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر وفاق سطيف في بيانه موعد المباراة وإقامتها في غانا، دون تحديد اسم المدينة التي ستستضيف المباراة.

وكان فهد حلفاية، المدير العام لنادي وفاق سطيف كشف للإذاعة الجزائرية أمس الأحد، إن دول مصر والسودان ومالي وتنزانيا، رفضت طلب الفريق لاستضافة المباراة أمام أورلاندو بايرتس.

وكان عبد الحكيم سرار رئيس وفاق سطيف قد طلب تدخل وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة لمساعدة الفريق على خوض مبارياته الأفريقية في ظل الوضع الصعب بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة الجزائرية كانت قد رفضت إقامة مباراتي شباب بلوزداد وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، ووفاق سطيف أمام أورلاندو في البلاد خوفا من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا.

ووافق اتحاد الكرة التنزاني على استضافة المباراة التي تغلب فيها صن داونز على مضيفه شباب بلوزداد 5 / 1 أمس الأحد.

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