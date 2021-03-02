هكذا تظهر صفاء الطوخي ضمن أحداث مسلسل "ولاد ناس"

تشارك الفنانة صفاء الطوخي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ولاد ناس"، تُجسد خلال الأحداث دور مديرة مدرسة، والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال، وتدور أحداثه في إطار درامي واجتماعي.



مسلسل "ولاد ناس" بطولة صبري فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وفاء صادق، إيهاب فهمى صفاء الطوخي، أحمد صيام، محمد عز، محمود حجازي، محمد سليمان، فريد النقراشي، محمد السعدني، ناصر سيف، ندى عادل، طارق عبد الحليم، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف وهم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، ألفت عمر، لقاء سويدان.



وفي سياق آخر، تشارك صفاء الطوخي في السباق الرمضاني الماضي أيضًا فى مسلسل "خلي بالك من زيزي"، وهو تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صبري فواز، على قاسم، أسماء جلال، سلوى محمد علي، نهى عابدين.