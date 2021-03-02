إندونيسيا ترصد حالتي إصابة بالفيروس البريطاني المتحور

رصدت السلطات الصحية في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، حالتي إصابة من نوع COVID-19 الأكثر عدوى والذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، المعروف باسم B117.

وأعلنت السلطات الصحية في في إندونيسيا، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 1,341,314 بينما وصل عدد الوفيات إلى 36,325 وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات فيروس كورونا في دول العالم.