البورصة المصرية ..أهم قرارت الشركات قبل إنطلاق جلسة اليوم

قامت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة، بالاعلان عن قرارت هامة قبل بدء جلسة تداول اليوم الثلاثاء 2-3-2021.

اجتماع لمجلس ادارة هشام طلعت مصطفي:

وأعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفى انعقاد اجتماع مجلس إدارتها اليوم؛ وذلك لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

سيدي كرير تناقش توزيع الأرباح:

ويجتمع أيضا مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، حيث سيشهد الاجتماع عرض مقترح توزيع الأرباح، والنظر في العرض المقدم من شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات بشأن طلبها نقل رخصة مشروع البولي بروبلين المملوكة لشركة سيدبك إليها والانضمام إلى مستثمري شركة البحر الأحمر بنسبة 5%.

جي بي اوتو تبيع أسهم خزينة:

ومن جانبها أفصحت شركة جي بي أوتو، أنها قامت في جلسة البورصة الأمس الاثنين ببيع عدد من أسهم الخزينة بلغ 1.054 مليون سهم، وفقا لقرارات مجلس الأدارة.

راميد توزع اسهم مجانية على المستثمرين

وأعلنت شركة راميد، قرار مجلس الإدارة بعد اجتماعه أمس بتوزيع أرباح على المساهمين في عن العام المالي الماضي والأرباح المحتجزة، في صورة أسهم زيادة مجانية بقيمة 57.8 مليون جنيه.

تعاملات المساهمين الرئسين



وأظهرت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة، قيام شركة الوادي العالمية للاستثمار بشراء 150 ألف سهم، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك ببيع 70 ألف سهم ضمن نظام الاثابة والتحفيز.