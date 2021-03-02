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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2-3-2021 في السوق المحلي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:49 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2-3-2021 ، في ظل استقرار حالة العض والطلب في السوق المحلي وفي الوقت التى قامت فيه وزارة التموين بطرح كميات اضافيىة من الدواجن المجمدة بأسعار مدعومة.

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 1-3-2021:

الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها

 بط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها

البط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه

 البط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات

الكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه

 لحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيها

 لحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 25-2-2021 :

سجل سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح  بين 38-40 جنيها للكرتونة

 سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها.

 وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن تراجع أسعار الدواجن والأسماك والحبوب والبقول والخضر الطازجة خلال شهر فبراير الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي .

وحول  أسعار الداوجن أشار التقرير الى تراجع أسعار كليو الدجاج مزارع البيض(الحي) بنحو 13.5% ليبلغ 27.25 جنيه مقارنة 31.50 جنيه في فبراير 2020.

وانخفض سعر كيلو الدجاج المزارع الأحمر(الحي) بنحو 14.9% ليسجل31.50 جنيه مقارنة بنحو 37 جنيها، وتراجعت أسعار "صدور الدجاج المخلي " بدون عظم بنحو 15.6% ليسجل سعر الكيلو 62.25 جنيه مقابل 73.75 جنيه.

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