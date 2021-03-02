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عرض مسرحية "الطوق والأسورة" في بيت السحيمى

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعرض مسرحية "الطوق والأسورة" في بيت السحيمي بشارع المعز لدين الله الفاطمي، والمسرحية تم عرضها لأول مرة في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى 1996، ونال مخرجها ناصر عبد المنعم حينها جائزة أفضل إخراج فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وهى الجائزة الأولى لمصر فى المهرجان، وتمت إعادة إنتاج العرض فى عام 2018 ضمن الإحتفال باليوبيل الفضى للمهرجان التجريبي.

وشارك العرض أيضًا في مهرجان المسرح العربى الذى نظمته الهيئة العربية للمسرح فى يناير 2019 ضمن العروض المتنافسة على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وفاز العرض بجائزة أفضل عرض عربى، كما شارك بالمهرجان القومي للمسرح المصرى بدورته الـ12.

"الطوق والأسورة" بطولة فاطمة محمد علي، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل على، والعرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيى فهمى، أزياء نعيمة عجمى، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

وتدور أحداث مسرحية "الطوق والأسورة" فى صعيد مصر حيث يرصد العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعانى من الفقر والحرمان، حتى تصير ضحية للخرافات والخيالات الشعبية.

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