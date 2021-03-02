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أسعار الذهب تتراجع لأقل مستوى في 8 أشهر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
رويترز
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تراجعت أسعار الذهب لأقل مستوى في ثمانية أشهر ونصف الشهر اليوم الثلاثاء إذ قوض صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الامريكية شهية المستثمرين للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1717.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هوى لأقل مستوى منذ 15 يونيو عند 1706.70 دولار في وقت سابق من الجلسة. ونزل الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة الي 1716.10 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير إستراتيجي الأسواق في سي.إم.سي ماركتس إن إمكانية تحقيق عائد أعلى تضغط على الذهب، بينما يسهم ارتفاع الدولار في هبوطه مضيفا أن التراجع الطفيف لعائد عشر سنوات "أقل من أن يوضع في الحسبان".

ونزلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في عام الذي بلغته في الأسبوع الماضي ولكن تظل مرتفعة بينما استقر مؤشر الدولار قرب ذروة أربعة أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.2 بالمئة إلى 26.15 دولار للأوقية وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد عن شهر.

وفقد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2346.67 دولار، وخسر البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1174.50 دولار.

 

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