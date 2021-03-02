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تعرف على اسعار ياميش شهر رمضان 2021 في المحلات والمجمعات الإستهلاكية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:53 ص
اسعار ياميش رمضان 2021
اسعار ياميش رمضان 2021
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تعرف على اسعار ياميش شهر رمضان 2021 في المحلات والمجمعات الإستهلاكية

ياميش شهر رمضان 2021، باقي من الزمن 39 على شهر رمضان الكريم، وبدأت ست البيت في تحضير قائمة ياميش رمضان التي تكون من طقوس استقبال الشهر الفضيل التي تحرص عليه “ربة المنزل” ولذلك بدأت عملية البحث تزداد على محرك البحث عن أسعار الياميش في المحال والأسواق والمجمعات الإستهلاكية، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم قائمة الأسعار.

اسعار ياميش رمضان
تستعد الأن وزارة التموين والتجارة الداخلية، في الإستعداد لطرح المنتجات المطلوبة لشهر رمضان الكريم،في الأسواق والمحال والمجمعات الإستهلاكية مثل “الزبيب والبلح بأنواعه والتين المجفف، جوز الهند، القراصية، قمر الدين، البندق والفسدق، عين الجمل”.

اسعار ياميش رمضان 2021
- سعر البلح نصف جاف عبوة 400 جرام بـ 8 جنيهات.
- وسعر عبوة 700 جرام من البلح نصف الجاف بسعر 15 جنيها.
- سعر البلح الجاف بسعر 11 جنيها للكيلو .
- وسعر البلح الفاخر الجاف بسعر الكيلو 15 جنيها.
-  زبيب مصرى عبوة 500 جرام بسعر 17.5 جنيه.
- وزبيب إيرانى زنه 500 جرام بسعر 40 جنيها.
- سعر البندق المقشر 200 جنيه للكيلو.
- سعر كيلو الفسدق المقشر 300 جنيه.
- سعر اللوز مقشر 250 جرام بسعر 45 جنيها.
- وسعر الكاجو 250 جرام بسعر 57.5 جنيه.
- المشمشية المستورة بسعر 21.25 جنيه للربع كيلو.
- والقراصيا المستوردة  بسعر 13.25 جنيه للربع كيلو.

تعرف على اسعار ياميش شهر رمضان 2021 في المحلات والمجمعات الإستهلاكية

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