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السمري يكشف القصة الكاملة لملف غرامة نجم الزمالك

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
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كشف الدكتور حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك عن تفاصيل الغرامات الموقعة على النادي لصالح سبورتينج لشبونة البرتغالي.


وكتب السمري على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: قضية شيكابالا باختصار ورد خطاب من الفيفا يهدد الزمالك بخصم ٦ نقاط والحرمان من فترتين قيد في حال عدم تسديد ٨٠٠الف دولار لنادي سبورتنج لشبونة قبل ٢٥ مارس الحالي.

وتابع : علما بان شيكابالا أمضي أكثر من موسمين لا يتقاضي مقابل عقده لسدد النادي الغرامة.

وواصل : في الوقت الذي أعلن رئيس المجلس الموقوف أن الموضوع كذب وإفتراء من اللجنة وإثارة الموضوع ما هو إلا تشويه المجلس وان هذا الموضوع من ٤ سنوات . 

وأضاف: تمام لكن في الحقيقة هناك قضية فعلا وتم خصم المبالغ من اللاعب . 

وأردف: عموما الموضوع لا يخرج عن أمرين ..خصمت ولم تسدد فاين هى ؟! أو سُددت ومطلوب أن يؤكد المجلس  الموقوف بالأدلة والمستندات ذلك للرد على خطاب الفيفا . 

وأتم : فى عدم وجود هذه المستندات فعلى إدارة النادي التحقيق وتقديم بلاغ للنيابة والتفاوض المباشر مع النادي البرتغالي ، الأمور لا تتحمل أكثر من ذلك .

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