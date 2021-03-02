Advertisements
السمري يكشف القصة الكاملة لملف غرامة نجم الزمالك
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:58 ص
رامي بشاي
Advertisements
كشف الدكتور حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك عن تفاصيل الغرامات الموقعة على النادي لصالح سبورتينج لشبونة البرتغالي.
وكتب السمري على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: قضية شيكابالا باختصار ورد خطاب من الفيفا يهدد الزمالك بخصم ٦ نقاط والحرمان من فترتين قيد في حال عدم تسديد ٨٠٠الف دولار لنادي سبورتنج لشبونة قبل ٢٥ مارس الحالي.
وتابع : علما بان شيكابالا أمضي أكثر من موسمين لا يتقاضي مقابل عقده لسدد النادي الغرامة.
وواصل : في الوقت الذي أعلن رئيس المجلس الموقوف أن الموضوع كذب وإفتراء من اللجنة وإثارة الموضوع ما هو إلا تشويه المجلس وان هذا الموضوع من ٤ سنوات .
وأضاف: تمام لكن في الحقيقة هناك قضية فعلا وتم خصم المبالغ من اللاعب .
وأردف: عموما الموضوع لا يخرج عن أمرين ..خصمت ولم تسدد فاين هى ؟! أو سُددت ومطلوب أن يؤكد المجلس الموقوف بالأدلة والمستندات ذلك للرد على خطاب الفيفا .
وأتم : فى عدم وجود هذه المستندات فعلى إدارة النادي التحقيق وتقديم بلاغ للنيابة والتفاوض المباشر مع النادي البرتغالي ، الأمور لا تتحمل أكثر من ذلك .
Advertisements