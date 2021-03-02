"أدنوك الإماراتية" تحد من خفض إمدادات النفط إلى 5 %

قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الثلاثاء، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أخطرت بعض المشترين بعقود محددة المدة أنها ستخفف خفض إمداداتها من النفط الخام إلى خمسة بالمئة في أبريل.





وخفض أبريل أقل مما كان عليه في مارس حيث تراوح بين عشرة و15 بالمئة للعملاء بعقود محددة المدة.





ولم يتضح ما إذا كانت نسبة خمسة بالمئة ستطبق على جميع الخامات الأربعة التي توردها أدنوك.





لم ترد أدنوك على الفور على طلب للتعقيب.