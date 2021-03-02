أمام محكمة النقض.. مرتضي منصور يترافع عن نفسه في طعنه علي نتيجة انتخابات مجلس النواب

نظرت اليوم الثلاثاء محكمة النقض الطعن المقدم من منرتضي منصور على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات والذي يطالب بإعادة فرز أصوات الناخبين فى انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر.



حيث حضر مرتضي منصور منذ الصباح الباكر واستمعت المحكمة الي مرافعته عن نفسه شارحا اسباب طعنه علي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات وقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار.



وفي سياق متصل رفض مرتضي منصور الادلاء بأي تصريحات صحفية ورفض نهائيا التحدث مع الصحفيين وأنصرف سريعا بعد انتهاء جلسة النظر في طعنه علي قرار الهيئة الوطنية للأنتخابات مخاطا بعدد من رجاله العاملين علي حراسته.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سامي إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وبعضوية المستشارين هادي عبدالرحمن ورأفت عباس وهشام الجندي وهشام والي ومحمود ابراهيم وعصام الدين خليل ويونس سليم واحمد مقلد وبسكرتارية احمد سيف الدين ومصطفي فيصل.



وكان قد طلب مرتضي منصور من المحكمة تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر، فأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارًا بإحالة الطعن سالف الذكر لمحكمة النقض للاختصاص.



وأقام الطعن مرتضى منصور بعدما خسر جولة الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.