



ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2021 عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي





معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2021 مع بداية كل شهر تستعد وزارة التضامن الإجتماعي لصرف معاش التكافل والكرامة للمواطنين المستحقين سواء من محدودي الدخل أو الأرامل والمطلقات، وهذا المعاش الذي قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تواليه رئاسة الجمهورية وكلف به وزارة التضامن الإجتماعي حرصا على توفير الحياة الكريمة للمواطن ليساعدة في قضاء متطالباته الحياتيه من مأكل ومشرب.





الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2021

يتصدر الأن محرك البحث معاش تكافل وكرامة من قبل المواطنين الحاصلين على الدعم أو الجدد الذين يردون التقديم، وتسهيلا على المواطن الجهد والتعب في الذهاب لمكاتب الوزارة المنتشرة في كافة المحافظات، أطلقت رابط إلكتروني يتمكن من خلاله المستعلم الدخول عليه للإستعلام عن كل ما يخص الأمر، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد،وحرصا على سلامة متابعينا نوضح لكم من خلال هذا المقال نعرض لكم الخطوات بالتفاصيل.





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- الدخول على الرابط الإلكتروني لوزارة التضامن الإجتماعي ( اضغط هنا ).

- اختيار معاش تكافل وكرامة.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 بشكل صحيح.

- ملء البيانات المطلوبة.

- وأخيرا الضغط على استعلام.



