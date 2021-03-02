تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي





يستقبل فريق مانشستر سيتي نظيره ولفرهامبتون، اليوم الثلاثاء على ملعب الإتحاد، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من البريميرليج، في العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتيزن، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ايديرسون.

خط الدفاع: كايل ووالكر، ستونز، روبن دياز، زيتشينكو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، جوندوجان، فرناندينيو.

خط الهجوم: فيران توريس، رياض محرز، اجويرو.