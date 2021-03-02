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خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعة الأخيرة من خلال الرابط الإلكتروني لوزارة القوى العاملة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:02 ص
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
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خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعة الأخيرة من خلال الرابط الإلكتروني لوزارة القوى العاملة

منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الأخيرة 2021، تعد منحة الـ 500 جنية للعمالة الغير منتظمة من أهم وأبرز أنواع الدعم التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصرفها تزامننا من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في البلاد وأصاب الملايين  وتسببت في سوء الحالة الإقتصادية للعمال اليومية.

منحة العمالة الغير منتظمة
يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة التي تقوم وزارة القوى العاملة بصرفها على مدار ثلاث شهور لكل دفعة بمقدار 500 جنية، للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا، وبناء على ذلك قامت الوزارة بإطلاق رابط إلكتروني يتمكنوا من خلاله الإستعلام عن كل ما يخص الأمر دون الحاجة للذهاب لمكاتب القوى العاملة المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية في ظل انتشار الوباء.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة (اضغط هنا).
- اختيار منحة العمالة الغير منتظمة.
- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح.
- ملء البيانات المطلوبة “الاسم رباعي، ورقم الهاتف”.
- وأخيرا الضغط على استعلام.

خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام منحة العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعة الأخيرة من خلال الرابط الإلكتروني لوزارة القوى العاملة

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وزارة القوى العاملة منحة العمالة الغير منتظمة 2021 العمالة الغير منتظمة 2021

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