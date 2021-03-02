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مقتل مرشحة لمنصب رئيس بلدية أثناء مراسم جنازة ب تايلاند

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:06 ص
مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات في تايلاند، اليوم الثلاثاء، مقتل امرأة وإصابة 4 آخرون بالرصاص إثر حادث إطلاق النار وقع أثناء مراسم جنازة في ولاية راتشابوري.

 

وبحسب مصادر تايلاندية، كانت الضحية مرشحة لمنصب رئيس بلدية في الانتخابات الإقليمية التي ستجري في البلاد في 28 مارس الجاري.

 

وقالت المصادر، إن الجرحى الثلاثة هم المرشحون الآخرون في نفس الانتخابات والجريح الرابع هو أحد الموظفين المحليين.

 

ويذكر أن حادث إطلاق النار وقع في قاعة للصلاة بأحد معابد الولاية، الأمر الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح مختلفة. وتم نقل إلى المستشفيات القريبة. وفيما بعد أفادت صحيفة "بانكوك بوست" الإلكترونية بأن المرشحة لمنصب رئيس بلدية، فارابوورن نيامراكسا، توفيت متأثرة بجروحها في المستشفى.

 

 

 

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مقتل مرشحة تايلاند

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