مؤشر سوق دبي يتراجع 0.21% خلال بداية التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% خاسراً 5.50 نقطة ليصل إلى مستوى 2546.25 نقطة.





وبلغ حجم التداول 30.2 مليون سهم محققة ما قيمته 53.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 580 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.15%، أعقبه قطاعي العقارات والخدمات بنسبة 0.47%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي، بمستهل جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.63%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.49%.





وتراجع 15 سهماً على رأسها سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.01%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 1.92%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.5 مليون ورقة بقيمة 17.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.20%.