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الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس اليوم (بيان بالدرجات)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:57 ص
بوابة الفجر
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قالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان يكشف تفاصيل طقس اليوم، إن البلاد تشهد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، كما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

طقس مستقر
وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أمطار خفيفة
وأعلنت الأرصاد في البيان، أن البلاد تشهد أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

طقس بارد ليلا
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة الثلاثاء
وبالنسبة لدرجات الحرارة الثلاثاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

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