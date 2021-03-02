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ارتفاع متوسط سعر الغاز الطبيعي الأمريكي إلى 2.71 دولار

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
رويترز
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ارتفع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر يناير 2021 ليصل إلى 2.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في اليابان خلال شهر ديسمبر 2020 بمقدار 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 7.16 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية  وذلك وفقا لتقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط. 
 
وأشار التقرير الصادر خلال شهر مارس الجاري، إلي ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في كوريا الجنوبية بمقدار 0.89 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 6.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية،  كما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسال في الصين بمقدار 0.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 6.92 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .
 
وذكر التقرير، أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين بلغت حوالي 4.446 مليون طن خلال شهر ديسمبر 2020 ، مستأثرة بحصة 22.7 % من الإجمالي .

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