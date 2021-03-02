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تفاصيل شخصية يسرا مسعودي في مسلسل "زي البيت الوقف"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تشارك الفنانة التونسية يسرا المسعودي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "زي البيت الوقف"، وتُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "بسنت" وهي عاملة في إحدى المستشفيات، وعلاقتها جيدة مع الأطباء الذين يعملون معها في المستشفى.

مسلسل "زي البيت الوقف" بطولة زينة، أحمد السعدني، مصطفى درويش، صابرين، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

وفي سياق آخر، تشارك يسرا مسعودي حاليًا في مسلسل "الحرير المخملي"، وهو بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، أحمد سعيد عبد الغني، سامي مغاوري، مها أبو عوف، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، طارق صبري، إسلام جمال، محمد الصاوي، هاجر الشرنوبي، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، محمد درويش، وكوكبة مميزة من النجوم.

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