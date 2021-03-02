ارتفاع المؤشر العام لسوق البحرين المالي خلال بداية تعاملات اليوم

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحاً 0.34 نقطة ليصل إلى مستوى 1472.68 نقطة،





وبلغ حجم التداول 61.2 ألف سهم بقيمة 26.6 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.45% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.44%.

في سياق متصل أعلنت علنت بورصة البحرين، خطتها لتطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) لتصنيف الشركات المدرجة في البورصة بدءا من 11 يوليو 2021.