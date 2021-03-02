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ارتفاع المؤشر العام لسوق البحرين المالي خلال بداية تعاملات اليوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحاً 0.34 نقطة ليصل إلى مستوى 1472.68 نقطة، 

وبلغ حجم التداول 61.2 ألف سهم بقيمة 26.6 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.45% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.44%.
 
في سياق متصل أعلنت علنت بورصة البحرين، خطتها  لتطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) لتصنيف الشركات المدرجة في البورصة بدءا من 11 يوليو 2021.

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