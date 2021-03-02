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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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شهدت الشوارع الرئيسية والمحاور والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء سيولة مرورية على أغلب الطرق والمحاور والميادين والطرق الرئيسية، بالمحافظتين، وسط تواجد أمني مكثف، لتنظيم حركة السيارات، تحسبًا لوجود أي كثافات مرورية أو وقوع أي حوادث سير.


وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، إضافة إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان.


وتباطات حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، والميادين الرئيسية، خاصة في شوارع الجيزة، والهرم، فيصل والبحر الأعظم، والنيل ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.


وسادت حركة السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي، والطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، ومن كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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