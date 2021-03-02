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ارتفاع المؤشر العام للسوق السعودي بنسبة 1.02%

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.02% رابحاً 93.65 نقطة ليصل إلى مستوى 9232.02 نقطة، 

وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.15% رابحاً 38.29 نقطة ليصل إلى مستوى 25816.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 103.2 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال.
 
وصعد 19 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.75%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.75%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.61%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.53%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.24%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.18%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.02%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.85%، ثم قطاع السلع الراسمالية بنسبة 0.77%، فيما تراجع قطاعي الأدوية والطاقة بنسبة 0.74%، 0.01%، على التوالي. 

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