نشأت الديهي وأحمد موسي على قائمة الاغتيالات.. بلاغ للنائب العام لإدراج علي حسين مهدي بقوائم الإرهاب (مستندات)



وأضاف محفوظ ببلاغه بالمطالبه بوضع هذا الشخص ضمن قوائم الارهاب طبقا للقانون الارهاب والذي ينص في الماده 2 بان تُعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، تدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها.





وطالب محفوظ بضروره تقديم مذكره للانتربول الدولي اذا ان الامر تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى، يتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدارج.





وكذلك المادة (13) من ذات القانون يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة اقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب أو التخطيط أو الإعداد لعمل إرهابى أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله.



واستطرد محفوظ ببلاغه بان المشكو في حقه قد دأب علي التحريض ضد الدوله المصريه ومؤسساتها واخيرا طالب بالاستقواء بالخارج ضد دولته والتحريض علي العنف ضد اعلاميين مصريين يواجهون اكاذيب الجماعه الارهابيه.





فان ما فعله علي حسين مهدي قد تعدي حدود النقد الي العماله والتحريض علي مؤسسات الدوله واعلامي مصر.



واختتم محفوظ بلاغه الالكتروني بالمطالبه بادراج المشكو في حقه في قوائم الارهاب لدعمه الكيانات الارهابيه والتحريض علي العنف والاستقواء بالاداره الامريكيه ضد وطنه ووضعه علي قوائم الترقب وارسال مذكره للانتربول الدولي لتسليمه للسلطات المصريه لما نسب اليه من اتهامات واتخاذ اللازم قانونا.

تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بادراج المصري المقيم بأمريكا علي حسين مهدي علي قوائم الارهاب بسبب الاستقواء بالاداره الامريكيه والتحريض علي العنف ضد الاعلاميين نشات الديهي واحمد موسي من خلال فيديوهات علي اليوتيوب خدمه لأهداف الجماعة المحظورة.وبدا محفوظ بلاغه بانه قد ظهر في الاوانه الاخيره مجموعه من الخونه المجرمين واخرهم المدعو علي حسين مهدي المقيم بامريكا والذي كغيره من بهلوانات الاخوان ممن يتحججون بحقوق الانسان لتشجيع فكره الاستقواء بالخارج والتحريض علي العنف ضد اعلاميين مصريين وهما نشأت الديهي واحمد موسي من خلال بث علي اليوتيوب حينما طالب الاداره الامريكيه بفرض تدخل سافر ضد الحكومه المصريه للخدمه ارهاب الجماعه المحظورة.