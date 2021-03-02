تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسراً 12.69 نقطة ليصل إلى مستوى 5673.08 نقطة.





وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسراً 10.09 نقطة ليصل إلى مستوى 6190.30 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.41% خاسراً 19.20 نقطة ليصل إلى مستوى 4655.10 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.50% خاسراً 24.46 نقطة ليصل إلى مستوى 4828.56 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 107.8 مليون سهم بقيمة 18.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4544 صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.74%.