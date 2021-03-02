الأرصاد: شبورة بكافة الأنحاء وأمطار بهذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021، معلنة أنه يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.





وقالت هيئة الأرصاد، إنه يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .





أمطار وشبورة

وتشهد البلاد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.





وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .