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انقلاب سفينة صينية قرب السواحل اليابانية
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:29 ص
وكالات
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أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، فقدان 3 أشخاص على الأقل بعد حادث انقلاب سفينة مسجلة في الصين في مياه ولاية أوكينافا جنوبي البلاد.
وقد ذكرت قناة "NHK" اليابانية، أن 7 أشخاص
ما زالوا يعومون حتى الآن بالقرب من السفينة المنكوبة.
وكانت إدارة السلامة البحرية اليابانية، وجهت سفينة
دورية إلى مكان الحادث لإنقاذ المتضررين والبحث عن المفقودين.
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