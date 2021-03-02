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انقلاب سفينة صينية قرب السواحل اليابانية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، فقدان 3 أشخاص على الأقل بعد حادث انقلاب سفينة مسجلة في الصين في مياه ولاية أوكينافا جنوبي البلاد.

 

وقد ذكرت قناة "NHK" اليابانية، أن 7 أشخاص ما زالوا يعومون حتى الآن بالقرب من السفينة المنكوبة.

 

 وكانت إدارة السلامة البحرية اليابانية، وجهت سفينة دورية إلى مكان الحادث لإنقاذ المتضررين والبحث عن المفقودين.

 

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انقلاب سفينة الصين السواحل اليابانية

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