انقلاب سفينة صينية قرب السواحل اليابانية

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، فقدان 3 أشخاص على الأقل بعد حادث انقلاب سفينة مسجلة في الصين في مياه ولاية أوكينافا جنوبي البلاد.

وقد ذكرت قناة "NHK" اليابانية، أن 7 أشخاص ما زالوا يعومون حتى الآن بالقرب من السفينة المنكوبة.

وكانت إدارة السلامة البحرية اليابانية، وجهت سفينة دورية إلى مكان الحادث لإنقاذ المتضررين والبحث عن المفقودين.