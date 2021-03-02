جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الثلاثاء

يستأنف الدوري الإيطالي، نشاطه اليوم الثلاثاء من الجولة 25، بمواجهتين، حيث يلتقي يوفنتوس مع ضيفع سبازيا، ويواجه لاتسيو نظيره تورينو.









وتستأنف المباريات غداً الأربعاء بعدة مباريات، أبرزها لقاء ميلان ضد أودينيزي، وفيورنتينا وروما، وساسولو ضد أتالانتا.









وتختتم لقاءات الجولة مساء الخميس بلقاء وحيد يجمع إنتر ميلان بمضيفه بارما.









وفيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإيطالي، قبل انطلاق مواجهات اليوم.





1- إنتر ميلان 56 نقطة.

2- ميلان 52 نقطة.

3- يوفنتوس 46 نقطة.

4- أتالانتا 46 نقطة.

5- روما 44 نقطة.

6- نابولي 43 نقطة.

7- لاتسيو 40 نقطة.

8- هيلاس فيرونا 35 نقطة.

9- ساسولو 35 نقطة.

10- سامبدوريا 30 نقطة.

11- بولونيا 28 نقطة.

12- أودينيزي 28 نقطة.

13- جنوى 26 نقطة.

14- سبازيا 25 نقطة.

15- فيورنتينا 25 نقطة.

16- بينيفينتو 25 نقطة.

17- تورينو 20 نقطة.

18- كالياري 18 نقطة.

19- بارما 15 نقطة.

20- كروتوني 12 نقطة.



